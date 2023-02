Folião fantasiado de pênis é preso por assediar mulheres em bloco de rua

Deu ruim! A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu um homem fantasiado de pênis, neste domingo (19/02), por atitude suspeita. Ele foi detido no Centro da cidade depois que várias pessoas reclamaram do comportamento dele.

De acordo com as informações da corporação, o rapaz, que não teve a identidade revelada, teria se aproveitado da fantasia para perseguir mulheres durante bloco de Carnaval.

A foto que mostra um agente segurando o folião, viralizou nas redes sociais ao longo das últimas horas. E, claro, internautas não perdem a chance de fazer piadas e brincadeiras com a situação ‘pra lá’ de inusitada.

Vale destacar, que na capital mineira, uma situação igualmente insuitada chamou atenção nos últimos dias. Um homem fantasiado de presidiário foi preso, na noite do último sábado (18/02), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, o suspeito, de 20 anos de idade, usava uma blusa vermelha, um calção com a sigla do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), uniforme utilizado pelos presidiários do sistema prisional de Minas Gerais e uma “tornozeleira eletrônica” feito com fita isolante no pé esquerdo. Ele e o cúmplice estavam com drogas na mochila e pretendiam vender nos blocos de Carnaval.

De acordo com o boletim de ocorrência, foram apreendidos 15 pinos de cocaína, 14 buchas de maconha e dois celulares.

Fonte: UAI