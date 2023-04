Foragida do Amapá, mulher mandou matar o marido para ficar com o amante

Redação AM POST

Eliete Nascimento Cruz Mota, 50, que estava foragida e foi condenada a 16 anos de reclusão por mandar matar o próprio marido, Elesbão Viana Neto foi presa nesta segunda-feira (24), no Amazonas. O crime ocorreu na noite do dia 15 de julho de 2003, em Macapá, estado do Amapá.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a mulher teria uma relação extraconjugal com Ronelson Morais Pelais, que está foragido, e ambos arquitetaram a morte de Elesbão. Na ocasião do crime, dois indivíduos portando armas de fogo invadiram a residência onde Elesbão morava com Eliete, e efetuaram 11 tiros contra ele, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

“No decorrer das investigações, foi comprovado que Eliete havia sido a mandante do delito, motivo pelo qual foi condenada a 16 anos de reclusão. Ela estava foragida e passou a se esconder em Manaus, onde foi presa”, explicou Pignata.

Eliete foi condenada por homicídio qualificado, e passará por audiência de custódia. Após isso, aguardará recambiamento para Macapá, onde dará início ao cumprimento da pena.