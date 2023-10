Foragido da Justiça de Rondônia é preso no Amazonas

Notícias do Amazonas – José Geraldo dos Santos Rocha, 38, que estava foragido da Justiça de Porto Velho, em Rondônia, por incêndio qualificado, foi preso na quinta-feira (5). A prisão ocorreu em um bar de Santo Antônio do Matupi em Manicoré no Amazonas.

De acordo com a escrivã de polícia Ariadne Carvalho, gestora da DIP de Manicoré, as equipes da unidade policial tomaram conhecimento de que José Geraldo estava no distrito, e possuía mandado de prisão preventiva decretado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho, por incêndio qualificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Após denúncias anônimas informando que o autor estaria em um bar ingerindo bebidas alcoólicas, rapidamente, nós nos deslocamos ao estabelecimento e conseguimos efetuar sua prisão”, disse a gestora.

José Geraldo foi conduzido à unidade policial. Ele passará por audiência de custódia, e ficará à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria