Foragido da Justiça de SP é preso ao desembarcar de voo do Haiti em Manaus

Notícias Policiais – Um foragido da Justiça do estado de São Paulo foi preso ao desembarcar de um voo proveniente do Haiti, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na segunda-feira (15/9). A ação foi realizada pela Polícia Federal, que confirmou a captura do investigado no terminal aéreo da capital amazonense.

De acordo com as informações divulgadas, a prisão ocorreu no momento em que o passageiro chegava a Manaus, seguindo itinerário internacional com origem no Haiti. Após a detenção, foi comunicado que o indivíduo ficará à disposição da Justiça, para as medidas cabíveis relativas às ordens judiciais pendentes no estado de São Paulo.

Em nota, a Polícia Federal reiterou seu compromisso com a cooperação interinstitucional e com o cumprimento de decisões judiciais, destacando a importância dessas ações para garantir a segurança da sociedade e a efetividade da lei. A atuação no aeroporto reforça a integração entre órgãos e o monitoramento permanente de passageiros com pendências judiciais, em linha com as diretrizes da corporação para o enfrentamento a ilícitos e a localização de foragidos.

Com a prisão formalizada, o caso segue o fluxo judicial competente. A PF informou que, diante dos fatos, o preso permanecerá sob custódia e à disposição do Poder Judiciário, que decidirá sobre os próximos encaminhamentos processuais.