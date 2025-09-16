A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Foragido da Justiça de SP é preso ao desembarcar de voo do Haiti em Manaus

Em nota, a Polícia Federal reiterou seu compromisso com a cooperação interinstitucional e com o cumprimento de decisões judiciais.

Por Beatriz Silveira

16/09/2025 às 19:13

Ver resumo

Notícias Policiais – Um foragido da Justiça do estado de São Paulo foi preso ao desembarcar de um voo proveniente do Haiti, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na segunda-feira (15/9). A ação foi realizada pela Polícia Federal, que confirmou a captura do investigado no terminal aéreo da capital amazonense.

PUBLICIDADE

De acordo com as informações divulgadas, a prisão ocorreu no momento em que o passageiro chegava a Manaus, seguindo itinerário internacional com origem no Haiti. Após a detenção, foi comunicado que o indivíduo ficará à disposição da Justiça, para as medidas cabíveis relativas às ordens judiciais pendentes no estado de São Paulo.

Leia também: Filho adotivo é preso acusado de sequestrar pai idoso e exigir R$ 700 mil de resgate em Manaus

PUBLICIDADE

Em nota, a Polícia Federal reiterou seu compromisso com a cooperação interinstitucional e com o cumprimento de decisões judiciais, destacando a importância dessas ações para garantir a segurança da sociedade e a efetividade da lei. A atuação no aeroporto reforça a integração entre órgãos e o monitoramento permanente de passageiros com pendências judiciais, em linha com as diretrizes da corporação para o enfrentamento a ilícitos e a localização de foragidos.

Com a prisão formalizada, o caso segue o fluxo judicial competente. A PF informou que, diante dos fatos, o preso permanecerá sob custódia e à disposição do Poder Judiciário, que decidirá sobre os próximos encaminhamentos processuais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Ministério Público de Contas investiga prefeito de Iranduba por omissão em envio de documentos da educação

De acordo com o MPC, a requisição tinha o objetivo de verificar se o município está cumprindo normas relacionadas à aplicação de recursos para educação.

há 26 minutos

Manaus

Criança é atropelada por motocicleta no Santa Etelvina em Manaus

Criança recebeu primeiros socorros do Samu e foi levada ao Hospital Joãozinho.

há 29 minutos

Amazonas

VIII Festival Cultural de Coari estreia celebrando talentos e diversidade do município

Com seis dias de programação, o festival reúne 21 agremiações em nove modalidades.

há 33 minutos

Manaus

Prefeito David Almeida entrega 600 registros definitivos e faz justiça social a famílias do Morro da Liberdade após 133 anos de espera

Prefeito ultrapassa marca de 12 mil títulos concedidos em Manaus e transforma a vida de moradores com segurança jurídica e dignidade.

há 48 minutos

Polícia

PF prende colombianos no Aeroporto de Tabatinga tentando embarcar com mais de 6,4 kg de cocaína

Fiscalização de rotina encontra cocaína em compartimentos ocultos de mochilas.

há 1 hora