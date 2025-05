Foragido da Justiça é capturado pela Rocam em Manaus com mandado de prisão por tráfico

Notícias Policiais – Um jovem de 22 anos foi capturado pela Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no início da noite da última sexta-feira (2), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O homem, que estava foragido da Justiça, foi abordado durante patrulhamento da equipe da Rocam na rua Ilha Mexicana, área conhecida pelo intenso movimento de tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a abordagem ocorreu por volta das 18h. O suspeito tentou fugir ao perceber a presença da equipe policial, mas foi rapidamente detido. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao realizar uma consulta no sistema de Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), foi identificado que havia um mandado de prisão em aberto contra o jovem, devido ao crime de tráfico de drogas.

O homem, que já possui passagens pela polícia pelo mesmo crime, estava sendo procurado pela Justiça. Ele foi imediatamente conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.

A prisão do foragido representa mais um trabalho de êxito da Rocam no combate ao tráfico de drogas e na captura de criminosos que estavam em busca de escapar da Justiça.