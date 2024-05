Foragido da Justiça é recapturado durante patrulhamento da PM em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recapturou um foragido da Justiça, de 28 anos, na noite de segunda-feira (06/05), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

A equipe policial realizava patrulhamento de rotina, por volta das 22h50, na rua Laço do Amor, no bairro Jorge Teixeira, quando abordou um homem e durante procedimentos de revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mas foi constatado, junto ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), que ele tinha mandado de prisão em aberto.

O homem foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Foragidos recapturados

Nos quatro primeiros meses deste ano, a Polícia Militar do Amazonas recapturou 244 foragidos da Justiça. Em 2023, o número de recapturas no mesmo período foi de 201.

O aumento é decorrente do patrulhamento de rotina e de ações policiais deflagradas pela instituição, além de operações integradas com as Forças de Segurança, como a Operação Impacto, determinada pelo governador Wilson Lima, com o intuito de reduzir os índices de criminalidade em Manaus.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria