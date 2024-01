Foragido da Justiça é recapturado durante patrulhamento na Zona Leste

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recapturou um foragido da Justiça, de 25 anos, na madrugada de domingo (21/01), no bairro São José Operário, zona leste da capital amazonense.

Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina naquela região, por volta das 4h50, quando tentaram abordar dois homens em uma motocicleta, sem placa. Na ocasião, o suspeito que estava na garupa saiu do veículo e tentou fugir, mas foi capturado.

Durante os procedimentos de revista pessoal, nada foi encontrado, entretanto, após consulta ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), foi constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto por crime contra a dignidade sexual e violência doméstica à crianças e adolescentes.

O homem foi preso e encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Denúncia*

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Fotos*: Divulgação/PMAM

