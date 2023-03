Foragido da Justiça por matar homem à pauladas é preso em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), recapturou, na terça-feira (07/03), Emerson da Silva Campinas, 38, que estava foragido da Justiça pelos crimes de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. O infrator foi condenado a 16 anos de reclusão. Os crimes ocorreram em datas distintas em Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, as equipes efetuaram a prisão de Emerson após receberem denúncias anônimas informando o paradeiro do foragido. No decorrer das diligências, os policiais foram até o bairro Cidade de Deus, zona norte, e efetuaram sua prisão.

“Um dos crimes que ele responde é um homicídio ocorrido em 2004, ocasião em que ele matou a pauladas um homem no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste”, relatou Cunha.

Ainda segundo a autoridade policial, posteriormente, Emerson cometeu uma tentativa de homicídio, quando tentou efetuar disparos de arma de fogo contra uma pessoa, mas não conseguiu.

“Ele cumpria pena em regime semiaberto, no entanto, passou a descumprir as regras do monitoramento eletrônico, razão pela qual foi decretada sua regressão cautelar ao regime fechado”, informou o delegado.

O mandado de prisão de recaptura foi decretado no dia 5 de dezembro de 2022, pela 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus.

Procedimentos

Emerson responderá pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e ameaça, e ficará à disposição do Poder Judiciário.