Foragido do AM é um dos mortos em operação policial do Rio de Janeiro

O narcotraficante Roque de Castro Pinto Junior, vulgo “Ponga”, foragido da Justiça do Amazonas, é um dos cerca de 24 mortos durante uma operação da Polícia Militar carioca na Vila do Cruzeiro, no Rio de Janeiro, nessa terça-feira (24).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Roque respondia a três processos criminais e já tinha sido alvo da operação Imperium II no ano de 2019, da Polícia Civil do Estado. No local onde ele foi encontrado, haviam armas, munições e drogas.

Ainda conforme a polícia, o objetivo da operação era prender chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) escondidos no Complexo da Penha.

Entre os procurados, estão Kaio Wellington Cardoso dos Santos, conhecido como ‘Mano Kaio’, outro foragido do sistema prisional do Amazonas.

Segundo as autoridades, Mano Kaio é um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho e mandante dos ataques ocorrido em Manaus, há um ano.