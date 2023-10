Foragido do Pará investigado por estupro é preso em Manaus

Notícias de Manaus – Um homem de 38 anos, foragido da Justiça do estado do Pará com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro desde o ano de 2015, foi preso na última segunda-feira (16), em ação policial da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A equipe policial estava em patrulhamento em uma invasão na comunidade Nova União, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, quando realizou a abordagem de um homem em atitude suspeita.

Em consulta junto ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), os policiais verificaram os antecedentes criminais do suspeito e a equipe da 15ª Cicom recebeu a confirmação do mandado de prisão em aberto no Pará.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria