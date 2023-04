Foragido do Pará por matar a própria companheira é preso no Amazonas

Redação AM POST

Apos denúncias, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), prendeu, nesta segunda-feira (17/04), por volta das 10h, Antônio Vicente da Silva Júnior, 43, conhecido como “Júnior eletricista”, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo feminicídio de Ana Patrícia de Brito, 33. O crime ocorreu no dia 22 de junho de 2016, no município de Rio Maria (PA).

Segundo a delegada Wagna Costa, titular da unidade policial, a vítima foi encontrada morta às margens da rodovia federal BR-155, no trecho que liga Rio Maria ao município de Xinguara, após dois dias de seu desaparecimento. Foi verificado que Ana Patrícia possuía um relacionamento com Antônio, porém, a motivação do crime é desconhecida.

“O indivíduo fugiu e estava em local incerto desde a época do delito. No entanto, recebemos denúncias anônimas informando que ele estaria residindo em Humaitá. Iniciamos as diligências e conseguimos localizá-lo em uma oficina mecânica onde ele trabalhava”, explicou Wagna.

O mandado de prisão preventiva em nome dele foi decretado em 24 de junho de 2016, pela Vara Única de Rio Maria, do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA).

Procedimentos

Antônio responderá por feminicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.