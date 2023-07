Foragido do Pará, suspeito de integrar alto escalão de facção, é preso em Manaus

Rosivan Ferreira Eleutério, conhecido como “Macaco”, foi preso nesta quinta-feira (20), em cumprimento a um mandado de prisão por sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas oriundo do estado do Pará. O indivíduo estava foragido e é considerado de alta periculosidade ocupando um cargo elevado dentro de uma organização criminosa. A prisão aconteceu na comunidade Mundo Novo, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

A prisão aconteceu por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com o apoio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), após informações repassadas pela Polícia Civil do Pará (PC-PA) sobre o paradeiro do foragido.

De acordo com o delegado Rafael Schmidt, diretor do Denarc, as diligências iniciaram após os policiais civis do Pará comunicarem que o homem estava morando em Manaus. Com base nisso, as equipes realizaram buscas na comunidade e conseguiram efetuar sua prisão.

“Rosivan é bastante conhecido no mundo do crime e em alguns municípios do estado do Pará, inclusive ocupando cargo elevado em uma organização criminosa. Ele também está respondendo a Inquéritos Policiais (IPs) em andamento nos municípios de Óbidos e Oriximiná, ambos naquele estado. Em um dos processos está sendo acusado de ameaçar um magistrado”, disse o delegado.

O indivíduo passará por audiência de custódia e, posteriormente, será recambiado para uma unidade prisional do Pará, ficando à disposição da Justiça.

