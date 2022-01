Foragido é preso com seis armas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na madrugada deste domingo (09/01), um homem, 29, por porte ilegal de arma de fogo, no Tarumã, zona oeste de Manaus.

Por volta da 1h, as equipes CMD, Rocam 02 e MT Rocam 02, receberam a informação via denúncia anônima de que estava sendo realizada uma reunião de uma facção criminosa, com vários indivíduos armados, em uma chácara no ramal do Baiano.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem com seis armas de fogo: uma pistola, Imbel MD1, calibre 380, Nº 19289; uma pistola Taurus PT 58 S, sem numeração; uma escopeta calibre 36; um revólver Taurus calibre 38, sem numeração aparente; um revólver calibre 38, sem marca e numeração aparente; e um revólver calibre 22 sem marca e com numeração suprimida. Além de duas munições de calibre 380, 10 munições de calibre 38, uma munição calibre 36 e sete munições calibre 22, todas intactas.

O infrator tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes. Com isso, o caso foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

* Com informações da assessoria de imprensa