Foragido é preso enquanto emitia carteira de identidade em Manaus

Notícias de Manaus – Kaio Brasil Coelho, 33 anos, foi preso por investigadores do 21° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em uma ação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O suspeito foi identificado como foragido após solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A prisão foi realizada em cumprimento de mandado expedido em 06 de novembro de 2023 pela 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus. A ação ocorreu por volta de 16h desta sexta-feira (19/01), na sede do o Instituto de Identificação Aderson Conceição de Mello (IIACM), localizado na avenida Mário Andreazza, no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

O homem foi identificado como foragido após solicitar a CIN. A solicitação foi feita em uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Centro de Manaus.

Durante os procedimentos para a emissão da CIN, os servidores coordenados pela SSP-AM constaram que havia uma ordem judicial contra o indivíduo. A CIN foi expedida no último dia 12 de janeiro.

Ao comparecer à sede do IIACM, os investigadores deram cumprimento ao mandado de prisão. Kaio Coelho foi conduzido para o 19° DIP.

