Foragido é preso pela Polícia Civil em Novo Aripuanã no AM

Notícias do Amazonas – Policiais civis da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus), com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), prenderam, no sábado (20), o foragido da Justiça Roniel Ferreira Alves, 41, pelos crimes de estelionato e homicídio praticados no município de Cotriguaçu, estado do Mato Grosso (MT).

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, titular da 73ª DIP, as diligências iniciaram após os policiais tomarem conhecimento que Roniel estava foragido daquele estado e morando em Novo Aripuanã.

“Realizamos uma consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e constatamos que haviam dois mandados de prisão em nome do infrator, sendo um de prisão preventiva e outro por sentença condenatória, por estelionato e homicídio praticados contra a companheira dele”, explicou o delegado.

Conforme Sampaio, a equipe policial iniciou as buscas para localizar e prender Roniel e ele foi encontrado em um posto de combustível na zona rural do município.

O indivíduo foi conduzido à 73ª DIP, onde ficará custodiado e aguardando decisão judicial para ser recambiado para o estado do Mato Grosso.

*Com informações da assessoria