Foragido é recapturado após ficar nervoso durante abordagem policial no AM

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta sexta-feira (31/03), às 8h40, mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de Carlos Reinaldo Costa da Costa, 29, por roubo majorado. A prisão ocorreu na avenida Amazonas, bairro Centro, naquele município.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da unidade policial, as equipes policiais estavam em via pública, realizando diligências policiais, ocasião em que avistaram Carlos e perceberam que ele apresentou um certo nervosismo com a presença das autoridades.

“Abordamos o indivíduo e realizamos buscas no sistema com o nome dele, momento em que constatamos que havia uma ordem judicial a ser cumprida em seu nome, por roubo majorado ocorrido em 1º de março de 2012, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus”, disse.

Ainda conforme o delegado, Carlos estava aguardando o julgamento em liberdade, mediante uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, após a condenação, rompeu o monitoramento e mudou-se para Iranduba. Por este motivo, o Poder Judiciário ordenou que ele cumprisse nove anos e dois meses de prisão.

Procedimentos

Carlos será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.