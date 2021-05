Foragido por homicídio é preso com arma enquanto traficava em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da Força Tática detiveram, na noite de sábado (08/05), um homem em posse de arma, munições e entorpecentes, na rua do Comércio, bairro Parque São Pedro, zona oeste de Manaus.

Na ação foi apreendida uma porção pequena de substância com aspecto de cocaína, uma porção média de substância com característica de maconha, um revólver calibre 22, quatro munições do mesmo calibre, R$ 800, quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Durante patrulhamento de rotina a equipe avistou um indivíduo que estava em um veículo em atitude suspeita. Na abordagem foi encontrado, no interior do carro, uma porção de substância com aparência de cocaína. Ele foi questionado da procedência do entorpecente e informou que iria fazer uma entrega nas proximidades e que, na casa dele, havia mais material ilícito.

A Força Tática foi até a residência do suspeito e encontrou mais uma porção de entorpecentes, o revólver calibre 22 com munições e os R$ 800.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP,) para procedimentos legais. Na delegacia também foi verificado que o detido já possui passagem pela polícia pelo crime de homicídio.

