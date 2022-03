Foragido por roubos e homicídios é recapturado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em ações diferentes, policiais militares da 5ª e 28ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), apreenderam um adolescente e prenderam um homem, por roubos, e um foragido da justiça, por homicídios e roubos. As ações aconteceram no fim da tarde de sábado (12/03), nas zonas oeste e leste da capital.

Em uma das ações, por volta das 17h, os policiais militares, na viatura 6067, da 5ª Cicom, foram acionados por populares que relataram uma situação de roubo na avenida Brasil esquina com rua Arthur Reis, bairro Santo Antônio, zona oeste. No local, os policiais constataram que dois indivíduos envolvidos estavam sendo agredidos em via pública, na avenida Padre Agostinho Caballero Martin.

Tratava-se de um homem, 26, e um adolescente, 15, com os quais foram encontrados pertences roubados das vítimas, sendo uma bolsa feminina; uma bolsa porta cartão de mão; dois aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo usado no crime. A dupla foi conduzida para atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo e, posteriormente, ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona leste, policiais militares da 28ª Cicom, na viatura 7119, realizavam patrulhamento por volta das 17h, quando avistaram na rua Lauro Andrade, bairro Colônia Antônio Aleixo, um indivíduo em atitude suspeita e procederam a abordagem. Os policiais identificaram que se tratava de um homem, 29, conhecido vulgarmente por “Gongon” e, após consulta, constataram que ele era autor de homicídios e roubos naquela região, com mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao 14º DIP.

