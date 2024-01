Foragido procurado pela Justiça é capturado ao solicitar Identidade Nacional em Manaus

Notícia do Manaus – Kaio Brasil Coelho, de 33 anos, foi preso pelas autoridades do 21° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em uma ação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A prisão ocorreu após o suspeito ser identificado como foragido no processo de solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O cumprimento do mandado de prisão, expedido em 6 de novembro de 2023 pela 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus, aconteceu por volta das 16h desta sexta-feira (19/01), nas dependências do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Mello (IIACM), situado na avenida Mário Andreazza, bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

A descoberta da condição de foragido ocorreu durante o processo de solicitação da CIN em uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) no Centro de Manaus. Os servidores da SSP-AM, responsáveis pela coordenação do procedimento, identificaram a existência de uma ordem judicial contra Kaio Coelho durante os trâmites para emissão do documento, que foi expedido em 12 de janeiro.

Os investigadores, ao tomar conhecimento da situação, deram cumprimento ao mandado de prisão na sede do IIACM. Kaio Coelho foi conduzido para o 19° DIP, onde ficará à disposição da Justiça para as devidas providências legais.