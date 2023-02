Foragido, suspeito de homicídio é preso com armas e drogas no Amazonas

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), prendeu, na noite de sábado (11/02), por volta das 19h30, Edson Nascimento da Silva, 22, que estava sendo procurado pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Buritizal, naquele município.

De acordo com o investigador André Sergey, gestor da unidade policial, após denúncias anônimas foi possível localizar o infrator, de grave periculosidade, que estava foragido desde 2021 e praticava crimes como roubo, furto e ameaça.

“Quando recebemos as informações, apuramos e, em diligência, nós nos dirigimos ao local indicado, momento em que conseguimos prendê-lo, em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Ele ainda tentou fugir, contudo, foi capturado”, disse.

Conforme a autoridade policial, o autor do crime estava em posse de objetos e substâncias suspeitas. Entre os materiais encontrados foram apreendidos um valor de R$ 30 em espécie; um pacote de pasta base de cocaína, com 15 gramas; cinco porções de maconha, com 19 gramas; uma arma de fogo, calibre 36, caseira; um cartucho de calibre 36; e uma faca tipo peixeira.

O gestor destacou ainda que, caso alguém tenha sido vítima do indivíduo, deve comparecer à 63ª DIP para dar continuidade aos procedimentos legais.

Procedimentos

Edson responderá por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e ficará à disposição da Justiça.