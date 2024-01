Força Tática desmantela ataque planejado em hotel no Centro de Manaus; dois foram presos

Uma operação conduzida pelas equipes de Força Tática na manhã deste domingo (21), por volta das 11h, resultou na prisão de infratores que teriam invadido o Hotel Xavante, com a suspeita de planejar um ataque contra possíveis rivais. As autoridades agiram imediatamente após receberem a denúncia, desencadeando uma ação que desvendou uma série de crimes e apreensões.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um dos infratores na porta do hotel e, após abordagem, encontraram uma quantia de entorpecentes com o suspeito, que foi detido. No interior do estabelecimento, a cena era de destruição, com materiais quebrados e rastros de sangue, sem nenhum funcionário disponível para contato.

Durante a varredura no local, os policiais adentraram o apartamento 04, onde constataram uma porta arrombada. No interior, encontraram um indivíduo tentando fugir pelo sistema de tubulações. Após uma abordagem eficaz, o suspeito foi detido, portando uma bolsa que continha porções de entorpecentes e uma arma de fogo.

O infrator detido, identificado como C. F. F, foi encaminhado ao SPA/Zona Sul para atendimento médico devido a cortes na mão direita, resultantes de sua tentativa de fuga. O cirurgião geral Juan Carlos prestou atendimento, garantindo a integridade física do suspeito. Posteriormente, ele e os demais envolvidos foram apresentados ao 1° DIP para os procedimentos legais.

Com os suspeitos foram apreendidos, 01 Revólver calibre 22 n° C1863 com 06 munições intactas; 01 Espingarda caseira calibre 16 com 01 munição percutida; 05 porções médias de cocaína; 01 porção média de maconha; 243 trouxinhas de oxi; 18 trouxinhas de cocaína; Trouxinhas de maconha e 09 pinos de cocaína.

