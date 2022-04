Forças de segurança alinham estratégias de combate à criminalidade com o auxílio do monitoramento de dados criminais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), reuniu-se com representantes dos departamentos de estatística da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para analisar o monitoramento de dados criminais e alinhar ações diretas para reduzir os índices em todo o estado.

Durante a reunião, medidas foram adotadas para que a integração entre os órgãos e gestores de unidades policiais fosse intensificada, a fim de que a atuação em acionamentos para ocorrências e nas investigações de delitos criminais seja cada vez mais ágil e eficaz.

De acordo com o major Rouget Brito, coordenador do Ciesp, o objetivo é apresentar todos os dados reunidos pelo órgão para assessorar o trabalho das polícias no estado.

“Aqui tem equipes especializadas em estatísticas da Polícia Civil, Polícia Militar e diretamente da Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para que a gente apresentasse esses dados bem como o modo de ação tradicional de supostos grupos criminosos em áreas da cidade. O objetivo aqui é assessorar as polícias no trabalho do dia a dia”, enfatizou o major.

