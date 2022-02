Forças de segurança detém 50 suspeitos de participação em foguetório de facção em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima determinou às forças de segurança do estado, na noite desta quinta-feira (10/02), uma operação para prender suspeitos de envolvimento em atos de apologia ao crime em Manaus. Até o momento, 50 infratores foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil e efetivos da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) em diversos bairros da capital, por participação no delito.

Continua depois da Publicidade

Em sua conta oficial no twitter, o governador divulgou um vídeo informando que determinou o emprego de todas as tropas para a caçada aos criminosos, que possuem ligações com o tráfico de drogas. “Péssima noite para a bandidagem. Determinei que todo o efetivo das polícias militar e civil fosse para as ruas para colocar a bandidagem no seu devido lugar: no camburão. Até agora, aproximadamente 50 já foram presos, desses envolvidos nesse showzinho do início da noite. Não vamos permitir que criminosos tirem o sossego da população”, disse.

Além das prisões, as equipes policiais espalhadas pela capital recolheram também fogos de artifício e armas de fogo. Os suspeitos estão sendo apresentados em delegacias que funcionam como Centrais de Flagrante na capital.

Na noite desta quinta-feira (10/02), casos dessa natureza foram apresentados imediatamente no 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), de acordo com a SSP-AM, que está coordenando os trabalhos.

Continua depois da Publicidade

Em uma das ocorrências, equipes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), em ação conjunta com policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Amazonas (Core-AM) e Departamento de Operações Aéreas (DIOA), flagraram três indivíduos na Avenida Djalma Batista com foguetes.

O balanço com as prisões dessa natureza deve ser divulgado nesta sexta-feira (11/02).

Continua depois da Publicidade

Após comemoração do CV, cerca de 50 fogueteiros são presos em Manaus pic.twitter.com/6bDVM1O1ow — AM POST (@portalampost) February 11, 2022 Continua depois da Publicidade

Após comemoração do CV, cerca de 50 fogueteiros são presos em Manaus pic.twitter.com/x8gxxJe7Ol — AM POST (@portalampost) February 11, 2022

* Com informações da assessoria de imprensa