Forças de Segurança registram 80 crimes eleitorais no segundo turno em Manaus

Redação AM POST

O segundo turno das Eleições Municipais 2020, em Manaus, aconteceu sem grandes problemas para a Segurança Pública. A maioria das ocorrências foi relacionada à desobediência à Lei Seca, que proibia o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados e outros locais, entre 22h de sábado (28/11) e as 18h deste domingo (29/11). O balanço da Operação Eleições 2020 foi apresentado logo após o encerramento da votação.

Neste fim de semana, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) registrou apenas 52 denúncias de crimes eleitorais, a maioria nas zonas leste (25,5%) e norte (24,6%). Os registros foram relacionados à boca de urna e consumo de bebida alcoólica. Não houve comprovação dos fatos.

Continua depois da Publicidade

Vistorias da Central Integrada de Fiscalização (CIF) e da Polícia Civil fecharam 79 bares na capital. Na manhã de hoje, houve o fechamento de outro bar no bairro Tancredo Neves, zona norte. Foram fechadas três festas, sendo uma clandestina, com mais de mil pessoas durante vistoria na noite de sábado na capital amazonense.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, parabenizou todos os servidores do sistema e a atuação durante o trabalho integrado nos dois turnos.

“Nós estamos de parabéns, todo o sistema de Segurança Pública, toda a população amazonense, toda a população manauara, principalmente nesse segundo turno. Tivemos uma eleição extremamente tranquila, com raríssimas exceções. Portanto está de parabéns a democracia manauara. Agradeço a todos os policiais que fizeram parte desse trabalho”, disse o secretário.

Continua depois da Publicidade

A delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, explicou que o trabalho funcionou de forma bastante tranquila nos dois turnos. “Agora no segundo turno fechamos com chave de ouro, com operações que começaram a sexta-feira e culminaram agora no final do dia, em que foi possível ter um pleito de qualidade, vivenciar ativamente a festa da democracia”, afirmou a delegada-geral.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Ayrton Norte, disse que a PM sai deste pleito com um saldo positivo. “A Polícia Militar trabalhou integrada aos demais órgãos de Segurança Pública, e nós só temos que agradecer. Agradecer, lógico, a todos os meus comandados, esses homens e mulheres abnegados, que passaram dias trabalhando em prol da população, fazendo garantia de votação, fazendo a garantia da ordem pública”, agradeceu o comandante.

Trânsito – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) autuou 12 condutores por condução de veículo sob o efeito de bebida alcoólica, uma queda de 60% em relação ao primeiro turno. Outros dois motoristas embriagados se recusaram a fazer o exame e foram autuados.

Continua depois da Publicidade

Durante todo o domingo, o Detran manteve agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), junto com militares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), para atuar em caso de necessidade.

BALANÇO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2020

Segundo Turno (Manaus)

28/11 e 29/11

Crimes eleitorais: 80

● Boca de urna: 0

● Compra de votos: 0

● Concentração de eleitores: 0

● Desobediência às ordens da Justiça Eleitoral: 80 (Bares – Lei Seca)

● Desordem que prejudique trabalhos eleitorais: 0

● Falsidade ideológica: 0

● Impedimento ou embaraço ao exercício do voto: 0

● Transporte de eleitores: 0

Continua depois da Publicidade

Crimes comuns relacionados às eleições: 2

● Ameaça: 2

● Lesão corporal: 0

● Porte ilegal de arma de fogo: 0

● Vias de fato: 0

Prisões/conduções: 0

Procedimentos policiais

● TCO: 0

● Inquéritos abertos: 0

Apreensões

● Dinheiro: 0

● Material de campanha: 0

● Veículo: 0

Flagrantes Alcoolemia pelo Detran-AM: 14

Chamadas ao 190: 52

* Com informações da assessoria de imprensa