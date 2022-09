Foto mostra modelo Bruno Krupp após ter cabelos cortados ao dar entrada em presídio

De cabelos raspados e camiseta branca, uniforme do sistema prisional do Rio de Janeiro, Bruno Fernandes Moreira Kurpp, de 25 anos, em nada lembra o rapaz das imagens glamurosas da época de modelo e influenciador, como mostra o registro obtido pelo EXTRA.

A foto consta na ficha criminal de Krupp e foi tirada no início deste mês, quando o modelo deu entrada na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. Krupp é acusado de atropelar e matar o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no fim de julho.

O acidente aconteceu por volta das 23h, do dia 30 de julho, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 3, na Barra. De acordo com as investigações, Bruno dirigia uma moto sem habilitação e a mais de 150 km/h.

Com o impacto do carro, João teve uma perna decepada, foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu. O Tribunal de Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra Krupp por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

Depois de Krupp atropelar o adolescente, outras denúncias surgiram contra ele. No início do mês passado, uma modelo relatou numa rede social ter sido vítima de estupro quando foi dormir na casa de Krupp em Niterói.

O fato teria acontecido há alguns anos, de acordo com a modelo. Mas ela só teve coragem de falar abertamente sobre o fato após as acusações que surgiram contra ele na Justiça. Após a denúncia, outras duas mulheres também relataram terem sido vítimas de estupro.