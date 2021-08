Fotojornalista é ameaçado de morte por registrar desmatamentos ilegais no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O repórter fotográfico Edmar Barros recebeu uma ameaça de morte após registrar queimadas no município de Lábrea (a 853 km de Manaus), no sul do Amazonas. Ele fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil do estado.

Ao longo da viagem, Barros postou algumas fotos em suas redes sociais, mostrando a devastação no local. Ele viajava a trabalho para a agência Futura Press, a revista Amazônia Latitude e a fundação norueguesa Rainforest Foundation.

Neste período do ano, aumentam os focos de fogo na região. Lábrea costuma liderar o ranking de incêndios irregulares na Amazônia.

De acordo com o registro policial, Barros recebeu uma mensagem em seu celular o ameaçando de morte caso persistisse nas “denúncias sobre as derrubadas” no ramal do km 42 da BR-230.

A mensagem afirmava que o repórter teria o mesmo fim da vegetação: “Você vai queimar junto na queimada”.

A pessoa que o ameaçou deu ao jornalista dois dias para sair do local, caso não quisesse ser queimado junto com as árvores.

Segundo o registro na Polícia Civil do Amazonas, a ameaça ocorreu quando o repórter fotográfico já estava em Manaus, após ter passado dez dias registrando queimadas e desmatamento, entre 9 e 19 de agosto.

*Com informações do UOL