Funcionário do Tjam é morto por dono de cachorro que havia o atacado em Manaus

Redação AM POST

Juscelino Nunes da Silva, de 48 anos, funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), foi morto com um golpe de faca na noite deste sábado (5), na Comunidade Mundo Novo, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, Juscelino estava passeando de bicicleta quando foi atacado por um cachorro. Para se defender, a vítima já ferida, bateu no animal e o dono o pet não gostou.

Na ocasião, o homem revoltado foi para cima de Juscelino e travou luta corporal com o mesmo e em seguida cravou uma faca em seu pescoço.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia investiga o caso.