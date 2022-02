Funcionário é preso por desviar mais de R$ 100 mil em remédios de hospital em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

José Carlos Medeiros da Costa, 45 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (1º/02) por desviar cerca de 10 mil doses do remédio Tenoxicam de um hospital particular, localizado no bairro Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (DERFD), o indivíduo era responsável por receber as requisições da unidade hospitalar, incluindo as doses do medicamento e, a partir disso, ele repassava uma quantidade menor aos solicitantes e desviava as demais.

“A auditoria interna da empresa constatou as irregularidades, que ocasionou prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil. Nós tomamos conhecimento após recebermos denúncias anônimas, com mensagens de voz do autor, confessando sua participação no crime”, relatou o delegado.

Segundo Félix, além de desviar as doses, o homem também incluía informações falsas no controle de estoque da empresa e escondia os materiais furtados.

“Logramos êxito no cumprimento da decisão judicial, que foi expedida no dia 25 de janeiro deste ano, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel, da Central de Inquéritos, e também recuperamos as doses. Agora as investigações irão continuar, para identificar outros envolvidos na ação criminosa”, disse Félix.

José irá responder por furto qualificado e receptação e ficará à disposição do Poder Judiciário.