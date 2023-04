Funcionário é preso por desviar R$ 400 mil de empresa de reciclagem em Manaus

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 25° (DIP), deflagrou, nesta segunda-feira (10/04) e terça-feira (11/04), a Operação Abuso de Confiança, que resultou nas prisões temporárias de seis integrantes de uma associação criminosa por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança praticando desvio de valores em dinheiro de uma empresa recicladora de plástico, a maior da América Latina. O prejuízo está estimado em R$ 400 mil reais.

As prisões ocorreram em zonas distintas de Manaus.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, as investigações iniciaram após a empresa vítima comunicar sobre um possível desvio de recursos. Com base nisso, em pouco tempo de investigação, a equipe policial levantou todas as informações necessárias para realização de buscas e apreensões, além de cumprimento de mandados de prisão temporária contra os envolvidos.

“As investigações apontaram que desde o ano passado, pagamentos eram efetuados para contas fantasmas de cinco empresas falsas sem a prestação do serviço”, explicou Marinho.

Conforme a autoridade policial, o nome da operação está ligado ao fato do funcionário da empresa utilizar da confiança que tinha no trabalho desempenhado por ele, para aprovar pagamentos de prestações de serviços inexistentes, por meio de notas fiscais fraudulentas, e desviar os recursos.

Material apreendido

Ao longo da operação foram apreendidos oito aparelhos celulares, uma televisão, um notebook, HDs, que continham informações relevantes para a investigação, além de um veículo zero km, que foi comprado com o dinheiro do crime.

Procedimentos

O grupo responderá por associação criminosa e furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança (71 vezes). Eles foram encaminhados para audiência de custódia onde ficarão à disposição da Justiça.