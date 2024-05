Funcionário mata chefe a tiros após discordar de mudança no trabalho

Um homem de 43 anos foi assassinado com pelo menos cinco tiros na manhã desta quarta-feira (8) quando chegava para o trabalho, em Chapecó no Estado de Santa Catarina. A vítima era chefe do homem suspeito do crime.

A principal hipótese, de acordo com a Polícia Militar, é de que o crime tenha sido motivado por uma discussão no serviço, mudança e remanejamento do autor para outro serviço no local. A empresa faz obras de pavimentação e terraplanagem.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Éder Matter, o suspeito, de 63 anos, cometeu suicídio após atirar contra o chefe. A Polícia Civil investiga os detalhes do crime.

Testemunhas disseram à PM que o suspeito chegou na empresa afirmando que iria se “acertar com a vítima”, já que no dia anterior os dois tinham se desentendido. Quando o chefe chegou, de motocicleta, foi atingido pelos tiros.

Conforme funcionários ouvidos pela PM na empresa, o desentendimento entre os dois homens aconteceu durante uma obra, quando o autor estava fotografando e filmando os trabalhos. Como não era permitido pela empresa o registro, o autor foi remanejado da obra para outro local.

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros e Polícia Científica foram acionados.

PUBLICIDADE

*Redação AM POST