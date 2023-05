Gaeco faz operação após descobrir plano de expansão da facção criminosa Comando Vermelho; confira

Redação AM POST*

Cerca de 92 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos nesta sexta-feira (5) após o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MP-MS), em um trabalho de investigação de 15 meses, descobrir plano da organização para se estruturar e se expandir no Estado e no Mato Grosso, assumindo importantes rotas do tráfico de drogas e de armas de fogo provenientes dos países vizinhos, como Paraguai e a Bolívia.

Atualmente, algumas dessas rotas são controladas pela facção rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC). Lideranças do CV presas na Penitenciária Estadual Gameleira II, unidade de segurança máxima, instalada em Campo Grande (MS), planejavam os crimes, como roubos, tráfico de drogas e comércio de armas, e repassavam as tarefas para os faccionados em liberdade.

A comunicação entre os presos e entre estes e os comparsas de fora se dava com o uso de celulares que ingressaram na unidade através dos policiais penais e, também, por meio dos advogados a serviço da facção – os chamados “gravatas” – que atuavam como “pombos-correios”, levando e trazendo as mensagens.

Foram cumpridos mandados em nove cidades do Mato Grosso do Sul e oito de Mato Grosso, além de Brasília, Rio de Janeiro, Goiânia (GO) e Paulo de Farias, no interior de São Paulo. Entre os presos ontem (5), estão advogados e policiais penais cooptados pela facção. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanhou a operação.

A maioria dos detidos foi levada para uma unidade policial e pagou fiança para responder ao inquérito em liberdade.

