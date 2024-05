Garçom matou vereador esfaqueado para atingir dono de restaurante que era amigo da vítima, diz polícia

O garçom Antônio Charlan Rocha Souza, preso por matar o vereador César Veras e ferir outras duas pessoas em um restaurante na orla de Camocim, no litoral Oeste do Ceará, cometeu o crime motivado pelo suposto assédio moral que sofria no trabalho, conforme a Polícia Civil.

As vítimas não foram escolhidas ao acaso, todas eram amigas próximas do dono do estabelecimento, Euclides Oliveira Neto, que também foi alvo do ataque.

💣💣💣COMOÇÃO! VEREADOR CÉSAR VERÁS,51 ANOS, FOI ASSASSINADO POR UM GARÇOM, QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE EM CAMOCIM.

Garçom feriu o dono do restaurante onde trabalhava, Euclides, e um outro freguês. Vejam as imagens fortes da hora do crime. pic.twitter.com/I1zYpGAU0m — Donizete Arruda (@donizetearruda7) April 28, 2024

O inquérito policial revelou que Charlan tinha como alvo Euclides e os amigos mais próximos do empresário, entre eles o vereador César Veras e Fábio Roberto de Castro Sousa. Os indícios apontam que o garçom planejou o crime minuciosamente, selecionando suas vítimas com precisão.

“Indícios existem de que Charlan queria atacar de alguma forma a pessoa de Euclides, motivo pelo qual o indiciado marcou ele e os melhores amigos do dono do estabelcimento, aqueles que sempre frequantavam o local, dentre eles o vereador César Araújo Veras e Fábio Roberto de Castro Sousa. Assim, a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas, bem como a motivação do crime foi descoberta após a investigação concluída pela equipe da Polícia Civil de Camocim“, diz um trecho do inquérito policial.

Investigações mais aprofundadas revelaram que antes do crime, Charlan realizou diversas pesquisas em seu celular relacionadas a temas como “funcionário pedindo demissão”, “desrespeito trabalhista”, “trabalhador demitido”, “pagamento errado” e “patrão desrespeitando funcionário”. Essas buscas evidenciam um possível histórico de conflitos no ambiente de trabalho.

Além disso, foram encontrados registros de acesso a conteúdos na internet relacionados a “melancolia”, “tristeza permanente e profunda” e “pertinência”. Esses indícios sugerem que o garçom estava passando por problemas psicológicos, possivelmente decorrentes do ambiente laboral hostil.

Um trecho do documento emitido pela polícia ressalta a possível relação entre os problemas psicológicos de Charlan e o desrespeito aos seus direitos trabalhistas.