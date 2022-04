Gari morre após ser baleado enquanto trabalhava em Manaus

Redação AM POST

O agente de limpeza pública identificado como Aldenir Rodrigues Castilho, 25, morreu após ser baleado durante um assalto enquanto trabalhava na noite dessa terça-feira (26), no bairro do Japiim, na zona sul de Manaus. A informação foi divulgada em nota pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Os garis estavam fazendo a coleta diária na travessa S6, no bairro Japiim, zona Sul, no momento do assalto, quando Aldenir se assustou com a abordagem dos suspeitos e foi atingido com os disparos por um dos assaltantes.

De acordo com a Semulsp, Aldenir foi socorrido e levado para o hospital e pronto-socorro 28 de Agosto, em Adrianópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O gari tinha oito meses de prestação de serviços na Marquise.