Garota de programa é acusada de roubo após cliente se arrepender de pagá-la com celular

Redação AM POST

Nessa quinta-feira, 13, um cliente, de identidade não revelada, acusou uma prostituta de roubo após ele dar o telefone em troca do programa e depois se arrepender. O caso aconteceu em São João do Ivaí, no Paraná.

O homem, de 21 anos, entregou o aparelho para a mulher em troca do serviço. No entanto, horas depois se arrependeu e decidiu acusá-la de roubo na tentativa de recuperar o celular. Ele foi ouvido pelos policiais, mas a história do roubo parecia incoerente e cheia de contradições.

Os agentes decidiram confrontá-lo sobre a versão e o cliente acabou confessando que havia passado o dia com a mulher e como não tinha dinheiro, decidiu pagá-la dando o aparelho. Contudo, ele percebeu que o objeto iria fazer falta e teve a ideia de acusá-la, mas não tinha nome, endereço e nenhum outro contato dela.

O rapaz levou uma bronca dos policiais e acabou voltando para casa sem o celular e quase foi processado por calúnia.