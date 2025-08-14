A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Garota de programa é brutalmente espancada após cobrar cliente caloteiro em Manaus; Vídeo

Agressor está foragido.

Por Marcia Jornalist

14/08/2025 às 12:20

Notícias policiais – Na noite de quarta-feira (13), uma garota de programa foi vítima de uma agressão covarde na rua Estrela de Davi, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. O incidente ocorreu após ela solicitar o pagamento por um programa sexual, desencadeando um ato de violência.

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi chamada por moradores da área que ouviram os gritos da vítima. Em depoimento, a mulher relatou que foi atacada por um homem que se recusou a pagar e queria dar o famoso ‘calote’.

Ele a agrediu com um pedaço de madeira, causando ferimentos graves, incluindo um corte profundo no rosto.

Após a agressão, a mulher foi rapidamente levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde recebeu atendimento médico. Sua situação de saúde é monitorada, mas as consequências emocionais da violência são uma preocupação significativa.

O agressor conseguiu fugir antes da chegada da polícia e, até agora, não foi identificado. O caso está sendo investigado, e as autoridades estão em busca de informações que ajudem a capturá-lo e responsabilizá-lo por seus atos.

 

