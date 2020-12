Garota de programa é presa suspeita de matar suíço em prédio de luxo

Uma garota de programa foi presa na manhã desta sexta-feira (11) suspeita de envolvimento na morte de um suíço de 78 anos. Paul Albert Fah foi assassinado por asfixia em apartamento de luxo no Bairro Papicu, em Fortaleza. A suspeita foi presa na Barra do Ceará, em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

Paul Albert Fah, natural da Suíça, foi encontrado morto por sufocamento em 3 de dezembro. Segundo testemunhas, Paul foi visto pela última vez entrando no seu apartamento com a garota de programa por volta das 9h da quarta-feira (2).

Um dos porteiros do prédio afirmou que os funcionários do condomínio avisaram a polícia que a faxineira da residência tentou entrar no local, mas a porta estava fechada e ninguém atendia.

Durante a investigação, Gleiciane Araújo Teixeira, 22 anos, foi identificada como suspeita de participação no crime. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, investigações apontam que ela se aproximou da vítima planejando o crime.

No dia do homicídio, de acordo com a polícia, ela esteve com Paul e furtou pertences do apartamento dele. Gleiciane vai responder pelo crime de latrocínio, o roubo seguido de morte.

A Polícia Civil afirma que identificou um segundo suspeito de participação no crime e segue investigando o caso

Morto por asfixia

De acordo com o perito da Perícia Forense, Leão Júnior, o suíço foi assassinado por sufocamento. “O corpo foi encontrado na sala. Foi encontrado com os membros inferiores amarrados. Sinais externos de violência não foram constatados. Mas, a priori, nós suspeitamos de uma possível asfixia mecânica por sufocação direta”, afirmou.

Alguns vizinhos relataram que viram a mulher junto com o suíço com frequência e que ouviam brigas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável pela investigação do caso, vai utilizar câmeras de segurança do prédio para tentar localizar a suspeita do crime.

Fonte: G1