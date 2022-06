Garotas de programa são presas suspeitas de render cliente e o obrigá-ló a fazer pix de R$ 10 mil em Manaus

Redação AM POST

As garatoas de programa Jordane Tavares dos Santo, conhecida como “Juliana” e a travesti Júlio Cesar de Paz Everton, a adepta do nome social “Bruna”, foram presas na noite da última sexta-feira (24) por volta das 19h pelo crime de extorsão.

Segundo a polícia, as suspeitas renderam um cliente após um ato sexual e o ameaçaram com uma faca o obrigando a fazer um pix no valor de R$ 10 mil.

Após o crime de extorsão, a vítima foi até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) formalizar a ocorrência e policiais do 18° DIP montaram campana próximo a residência onde o crime ocorreu. As equipes aguardaram as duas aparecerem e realizaram as prisões.

Na delegacia, Jordane restituiu o valor extorquido do cliente e admitiu ter criado uma conta para recebimento do dinheiro ilícito no nome da irmã de Bruna, sem que ela soubesse ou consentisse.

As duas foram autuadas em flagrante pelo crime de extorsão e devem ficar à disposição da Justiça, onde irão passar por audiência de custódia.