Garoto de 12 anos é estuprado por ‘pai de santo ‘em Manaus

Um ‘pai de santo’, de 37 anos, foi preso após estuprar um menino de 12 anos no último domingo (29), na rua Belford Roxo, bairro Jorge Teixeira 4, zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas pela polícia, o garoto estava a caminho de uma Lan House para fazer um trabalho escolar. Na ocasião, o ‘pai de santo’ puxou o menino a força e cometeu o ato libidinoso em uma casa abandonada.

Familiares da vítima souberam do ocorrido no dia seguinte e logo acionaram as autoridades.

O acusado foi detido em uma quitinete e levado a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), para os procedimentos cabíveis.