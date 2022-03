Garoto de 13 anos mata mãe e irmão após ser impedido de jogar no celular

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Um adolescente, de 13 anos, foi apreendido suspeito de matar a mãe e o irmão, de apenas 7 anos, além de ferir o pai com um tiro no tórax porque foi proibido de usar o celular para jogar e para conversar com os amigos e porque era pressionado por notas boas. O crime aconteceu na casa da família, que fica em Patos, na Paraíba, e, segundo a Polícia Civil, o menino teria usado a arma de seu pai, um policial reformado.

Continua depois da Publicidade

O menino foi apreendido pouco depois dos tiros e levado para a Delegacia de Homicídios e Entorpecentes da Polícia Civil em Patos. Ele esteve acompanhado de uma advogada e de uma parente. O

De acordo com o delegado Renato Leite está responsável pelo caso, já é possível fazer uma reconstituição dos fatos. O pai do menino, policial militar reformado, foi à farmácia comprar um remédio para a esposa e, pouco antes de sair de casa, retirou o celular do menino, o que foi definido como sendo “a gota d’água” para a criança cometer o ato infracional.

Quando o pai retornou da farmácia, já encontrou a esposa morta, baleada quando estava deitada. Encontrou o filho com a arma na mão e pediu para ele soltar o revólver. Ao invés disso, o menino atirou no pai e o atingiu no tórax, deixando-o gravemente ferido.

Continua depois da Publicidade

Com o barulho dos tiros, o irmão do suspeito, de sete anos, correu para abraçar o pai. Acabou sendo baleado pelas costas e morrendo no local.

Ainda de acordo com o delegado, o menino, depois dos tiros, guardou a arma do pai e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O pai está internado em estado grave no Hospital de Trauma de Campina Grande.

Continua depois da Publicidade

No início, o adolescente negou o ato infracional. E a própria polícia achava, a princípio, que ele era vítima, sobrevivente de uma chacina. Depois, contudo, no desenrolar das investigações, ele foi apontado como suspeito. E, na delegacia, acabou confessando.

O adolescente está na carceragem da Polícia Civil de Patos aguardando audiência de apresentação. Segundo o delegado, é provável que ele seja internado provisoriamente em medida provisória contra menor infrator. Após a apreciação judicial, ele deve ser ser enviado para o Centro Especializado de Reabilitação de Sousa.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do G1