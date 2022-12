Redação AM POST

Um menino de oito anos, morreu nesta terça-feira (6°), ao ser agredido por colegas de escola no último dia 29 de novembro, no município de Faro, no Pará. Ele estava internado em um hospital de Manaus.

De acordo com a polícia, ele foi agredido por três colegas da mesma idade. Ele deu entrada no hospital com sangue nos pulmões e acabou não resistindo.

Ainda não há informações sobre a motivação das agressões.

O caso deve ser investigado.