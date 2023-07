Um homem identificado com Otávio Monteiro, de 21 anos, conhecido como ‘Garrafa’, foi morto a tiros no fim da tarde desta quinta-feira (20), no Beco São Luís, Rua General Carneiro, bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava sentada em uma calçada quando foi surpreendida pelos pistoleiros que fugiram em seguida. Foram mais de 10 disparos de arma de fogo somente na cabeça da vítima.

Ao lado do corpo foi deixado um bilhete com a seguinte mensagem: “Morri porque sou olheiro do Coquinho, que eu fique de exemplo para todos que estão fechados com ele. Vejo vocês no inferno, até breve”.

Moradores do local afirma que Otávio trabalhava como ajudante de pedreiro e era conhecido na área.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para iniciar a perícia e fazer a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

