General Augusto Heleno é intimado pela PF para prestar esclarecimentos sobre monitoramento ilegal pela Abin

O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na gestão de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, foi intimado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre o suposto monitoramento ilegal praticado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O depoimento está agendado para a próxima terça-feira (6) na sede da PF em Brasília. Até o momento, a CNN não obteve resposta ao procurar o ex-ministro para comentar sobre o assunto. Durante o governo Bolsonaro, a Abin estava subordinada ao GSI, sendo comandada na época pelo atual deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que foi alvo de busca e apreensão na última quinta-feira (25).

Em entrevista ao programa Roda Viva em março de 2020, o ex-ministro e advogado Gustavo Bebianno revelou que Augusto Heleno teria sido chamado para participar do esquema de espionagem, mas demonstrou preocupação com a ideia.

Bebianno também afirmou ter aconselhado, juntamente com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro, que o presidente não aceitasse a sugestão de Carlos.

“O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali, com o general Santos Cruz e comigo”, afirmou Bebianno. “É muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment”, acrescentou.

Entenda:

Alexandre Ramagem, chefe da Abin entre julho de 2019 e março de 2022, é alvo de investigação por suposto monitoramento ilegal de autoridades e adversários de Bolsonaro.

Na segunda-feira (29), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente, também foi alvo de busca e apreensão em sua residência em um condomínio na Barra da Tijuca, além de seu gabinete.

A PF também cumpriu mandado na residência da família Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ), onde Carlos estava com o pai e os irmãos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ).

Nesta nova fase da investigação, a Polícia Federal busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente pela Abin por meio de ações clandestinas.

Segundo a PF, nessas ações eram utilizadas técnicas de investigação próprias das polícias judiciárias, sem qualquer controle judicial ou do Ministério Público. Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.