Genro de dono do Hospital Santa Júlia é assassinado a tiros dentro de estabelecimento em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, que foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (1º), dentro do próprio estabelecimento, o Mizes Café, localizado na Avenida Ayrão, bairro Praça 14, zona Sul de Manaus, havia inaugurado o local há apenas 2 meses.

Continua depois da Publicidade

Ele era sargento da Força Aérea Brasileira e casado com Elza Gonçalves, a filha do dono do Hospital Santa Júlia, Edson Sarkis e uma das diretoras da unidade. Lucas deixa a mulher grávida e outros 2 filhos.

De acordo com a polícia militar, o homem foi atingido com pelo menos três tiros na cabeça. Testemunhas afirmam que um suspeito chegou ao local de motocicleta e entrou a pé no estabelecimento atirando em Lucas, que chegou a ser levado ao Hospital Santa Júlia, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito fugiu.

O corpo de Lucas está no necrotério da unidade hospitalar e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

Continua depois da Publicidade

Câmeras de segurança devem ajudar na investigação do crime que será realizada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A motivação e circunstâncias do crime permanecem desconhecidas.