Genro mata sogro com tiros após desentendimento em bar

Imagens de câmeras de segurança de um bar em Demerval Lobão, que fica a 35 km de Teresina, mostram o momento em que um homem identificado como Moisés dos Santos mata o próprio sogro Francisco das Chagas Penha, de 56 anos, a tiros. O crime ocorreu no dia 27 de janeiro.

O suspeito foi preso na última segunda-feira, dia 5 de fevereiro. O inquérito foi concluído no mesmo dia, e a Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito pelo crime de homicídio qualificado. A delegada que investigou o caso, Jailza Pinheiro, disse ao CidadeVerde.com que o suspeito relatou, em depoimento, que efetuou o disparo após um desentendimento por ver a esposa dançando com outro homem no bar.

“Ele tinha ido ao bar buscar a companheira. Chegando lá, ele disse que a viu dançando com outro homem. Aí foi falar com o pai dela. Ele falou que houve uma discussão e acabou atirando no sogro”, explicou.

Ainda segundo a delegada, o suspeito não deu mais informações sobre quem seria o outro homem com quem a mulher estaria dançando. De acordo com informações, uma outra mulher que estava no estabelecimento também foi atingida pelos tiros. Ela foi socorrida e liberada após atendimento médico.

