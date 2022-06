Gestor de UBS é exonerado e preso suspeito de se passar por ginecologista, sedar e estuprar jovens no interior do AM

Redação AM POST

A deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) disse que a Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas vai acompanhar de perto os desdobramentos do caso em que um gestor de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi preso por suspeita de cometer violência sexual contra uma adolescente de 17 anos. O caso foi registrado na última sexta-feira (24/06), no município de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus).

Segundo a polícia, o homem de 58 anos se passava por médico para praticar o abuso. De acordo com as autoridades, outras duas jovens procuraram a delegacia de Beruri e afirmaram que também foram vítimas do mesmo gestor.

Em sua fala na tribuna da Assembleia nesta terça-feira (29/06), a deputada Alessandra atualizou as informações sobre o caso e disse que a prefeita Dona Maria já exonerou o gestor da UBS, assim que soube da ocorrência.

“As mulheres não têm um minuto de paz. Um homem se passava por ginecologista, sedava as mulheres e as estuprava. Ele está preso e nós vamos acompanhar esse caso. Não aceitamos que esse homem seja solto. Lugar de estuprador é na cadeia. Que ele pague pelo crime que cometeu, e que apodreça na cadeia”, disse Alessandra, que preside a Comissão da Mulher da Casa.

O gestor vai responder por violência sexual mediante fraude e exercício ilegal da medicina e ficará à disposição da Justiça. As investigações em torno do caso seguem em andamento.