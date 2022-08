Ginecologista é preso suspeito de abusar sexualmente de 15 pacientes durante consultas

Redação AM POST*

Um ginecologista suspeito de abusar sexualmente de pacientes mediante fraude foi preso na cidade de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, nessa terça-feira (9). De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, que divulgou a prisão nesta quarta-feira (10), o médico teria vitimado ao menos 14 mulheres no Estado e em São Paulo. Ele já havia sido preso, mas teve a prisão cautelar revogada.

Delegada da Mulher de Recife, Ana Luiza de Mendonça declarou que os crimes aconteciam dentro dos consultórios. Segundo ela, o médico, que não teve sua identidade revelada pela polícia, abusava da função dele. “Ele usava da função como ginecologista para se exceder e, durante a consulta, abusar sexualmente dessas pacientes”, disse.

Segundo a delegada, ele não destacava um funcionário ou uma ajudante para permanecer com ele na hora de examinar as pacientes. “Segundo o código de ética médica, normalmente em consultas íntimas ou consultas com mulheres, o ideal é que tenha um assistente na sala. Isso é um sinal de alerta, o médico não chamar um assistente”, apontou Ana Luiza.

A delegada diz que ele também não usava luvas. “Ele tocava, ele tentava estimular a mulher dizendo que isso seria essencial para a melhoria da saúde sexual dela ou a saúde física”.

Ana Luiza Mendonça também afirmou que o ginecologista abordava as mulheres durante as consultas de forma não usual:

“Ele pedia que as mulheres se despissem todas, não usava bata, não tinha assistente, pedia para ficar em posições distinta da posição ginecológica de exame e ele de fato abusava”, disse.

*Com informações do Universa UOL