Ginecologista vira réu por estupro contra pacientes

A Justiça de Goiás aceitou, na tarde desta segunda-feira (25), uma denúncia contra o ginecologista Nicodemos Júnior Estanislau Morais, de 41 anos, o tornando réu por estupro de vulnerável envolvendo três pacientes de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ainda nesta tarde, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) divulgou que ofereceu mais uma denúncia contra ele por crimes sexuais envolvendo outras três vítimas, só que da cidade de Abadiânia.

Contra ele, há dois mandados de prisão preventiva expedidos pelos juízos dessas comarcas.

Todas as denúncias foram assinadas pelos promotores de Justiça Camila Fernandes Mendonça, da 8ª Promotoria de Justiça de Anápolis; Yashmin Crispim Baiocchi de Paula e Toledo, da 2ª Promotoria de Justiça de Anápolis; Denis Augusto Bimbati Marques, da 7ª Promotoria de Justiça de Anápolis; Luís Guilherme Martinhão Gimenes, da 1ª Promotoria de Justiça de Anápolis, e Luciano Miranda Meireles, da Promotoria de Justiça de Abadiânia.

Em Anápolis, a denúncia diz respeito a três vítimas e narra que há outros inquéritos policiais em andamento, relativos a outras vítimas, cujas denúncias serão oferecidas posteriormente.

Conforme relatado pelos promotores de Justiça, o acusado Nicodemos Júnior Estanislau Morais encontrou “campo seguro para buscar a constante satisfação de seus intentos, mediante a subjugação da dignidade sexual de mulheres que o procuravam para consultas e exames ginecológicos, perpetuando suas ações no compulsório silêncio das vítimas, ancorado, também, num ambiente fechado, com portas trancadas, no qual ficava a sós com a vítima”.

Eles explicaram que as pacientes, por apresentarem enfermidades físicas e psicológicas e por estarem fragilizadas e vulneráveis, não eram capazes de entender que estavam sendo submetidas a atos libidinosos que não faziam parte do protocolo de atendimento profissional.

Segundo a denúncia, a autoridade de médico que Nicodemos Júnior Estanislau Morais exercia e a relação de confiança que as pacientes lhe depositavam como profissional de saúde, aliado ao desconhecimento de todo o protocolo de consulta, eram fatores que contribuíam para que as pacientes acreditassem que as ações por ele praticadas estavam corretas.

De acordo com os promotores de Justiça, os relatos de mais de 50 vítimas ouvidas em Anápolis guardam grande similaridade entre si, bem como encontram semelhança com o relato de mulheres vítimas em outros Estados. O médico as fazia crer que estavam sendo submetidas a um procedimento adequado, correto e necessário e que as ordens que ele emanava faziam parte do protocolo de atendimento.

Em Abadiânia, denúncia envolve outras três vítimas

Em Abadiânia, foi oferecida denúncia contra Nicodemos Júnior Estanislau Morais por estupro de vulnerável praticado contra três vítimas. Segundo os promotores de Justiça, ao se valer da sua condição de médico e da confiança nele depositada, praticou atos libidinosos contra mulheres que não podiam oferecer resistência.

Tanto em Anápolis quanto em Abadiânia, o médico foi denunciado com base no artigo 217-A, caput, e parágrafo 1º, do Código Penal combinado com artigo 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/90 e artigo 61, II, alínea g, do Código Penal.

O médico sempre negou as denúncias e disse que jamais tocou as pacientes de forma indevida. Ele alegou em entrevista que os comentários feitos em redes sociais eram “brincadeiras”. O advogado Carlos Eduardo, que defende o médico no processo, disse nesta segunda-feira (25) que não vai se manifestar sobre as denúncias.

*Com informações da Assessoria de Comunicação