Golpista do Tinder é preso suspeito de aplicar golpe em mulheres com quem se relacionava

Renan Augusto Gomes, mais conhecido como o “galã do Tinder” foi preso nesta quarta-feira (22), em São Paulo, suspeito de aplicar golpe em mulheres com quem se relacionava após conhecê-las em aplicativos de relacionamento.

De acordo com a polícia, as vítimas relataram um prejuízo de R$ 200 mil. Na tentativa de fuga, ele chegou a bater em três veículos. Contudo, acabou detido e encaminhado para a delegacia.

O homem tinha diversos perfis em redes de relacionamento, ele eles o Tinder, Inner, Happn, Lovoo, e se identificava como Augusto Keller.

Para as mulheres, todas de classe média alta, ele dizia que era filho de alemães e que seus pais tinham morrido em acidente de carro em Araçatuba (SP). Ele assumia namoro e chegava até a conhecer os familiares.

Porém, com o tempo, passava a pedir dinheiro emprestado alegando problemas com a receita ou com os bancos, e depois desaparecia deixando as vítimas com dívidas. O número de mulheres que sofreram o golpe não foi divulgado.