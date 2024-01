Golpista finge ser funcionário de banco e rouba mais de R$ 13 mil de idoso em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), efetuou a prisão de Daniel dos Santos Leal, de 41 anos, na última quarta-feira (17/01), sob a acusação de aplicar um golpe que resultou em um prejuízo superior a R$ 13 mil para um idoso de 78 anos. O crime ocorreu em uma agência bancária localizada na avenida Djalma Batista, no dia 28 de dezembro de 2023.

De acordo com as autoridades policiais, o suspeito abordou o idoso nas dependências da agência bancária no Boulevard Álvaro Maia, fazendo-se passar por um funcionário do banco. Ele informou ao idoso que, naquele dia específico, a agência não abriria suas portas e sugeriu que ambos se dirigissem a outra unidade para realizar as transações necessárias. Foi nesse contexto que o golpe foi executado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima, confiante na suposta orientação do criminoso, seguiu até a outra agência, onde o estelionatário se aproveitou da situação para lesar financeiramente o idoso, resultando em um montante superior a R$ 13 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Homem é preso após aplicar golpe de mais de R$ 13 mil em idoso em Manaus Posted by AM POST on Thursday, January 18, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o delegado Adriano Félix o endivido tem uma lista extensa na Justiça por outros crimes. “Ele sempre chegava na agência cedo, bem vestido, se passava por funcionário e era quando abordava a vítima e depois saia para gastar o dinheiro”.

Redação AM POST