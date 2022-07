Grávida é encontrada morta em casa ao lado da filha de 8 meses

Redação AM POST

Sandra Maria de Sousa Silva, de 34 anos foi encontrada morta, em cima da cama, com marcas de agressão, em um apartamento na região da Sé, Centro de São Paulo, nesse domingo (24).

Continua depois da Publicidade

Segundo a Polícia Militar, o corpo da mulher estava com sangue na região do nariz e da cabeça e duas perfurações, que aparentavam ser de algum tipo de arma branca.

A filha recém-nascida de Sandra, uma bebê de 8 meses de vida, foi resgatada dentro do berço, ao lado do corpo da mãe, com sinais de desidratação e desnutrição.

Ela foi encaminhada para um pronto-socorro da região e passa bem. Segundo os familiares, a mulher estava grávida de um mês.

Continua depois da Publicidade

Vizinhos e amigas disseram que chamaram um chaveiro para abrir a porta do apartamento após o sumiço da mulher, na sexta-feira (22), e por causa do forte odor que era exalado de dentro do imóvel.

O principal suspeito é o companheiro de Sandra, que foi visto pelos vizinhos saindo do apartamento da moça no mesmo dia com bolsas na mão.